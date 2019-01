L'aéroport de Marseille relié à la gare Saint-Charles en 72 secondes ?

"dans la pampa"

Transpod qui travaille au développement de la technologie hyperloop , avait fait part l'été dernier de sa volonté de s'installer dans l'Hexagone . Et, elle y est parvenue. L'entreprise a lancé une filiale française et un centre de recherche à Limoges, le 23 janvier 2019.Lors d’une cérémonie à l’ambassade du Canada à Paris, son PDG Sébastien Gendron a donné des détails sur le projet. Les premiers essais à grande vitesse devraient être lancés en 2020 afin d'aboutir à un premier prototype en 2022 et une expérimentation sur 10km en 2023.Le patron de la jeune société se montre, par ailleurs, pragmatique. Pour des raisons de coûts, il souhaite que cette voie de "démonstration" ne soit pas construitemais intégrée à une ligne commerciale. En France, il envisage ainsi de lancer ses capsules (pods) sur les axes Paris – Le Havre, Paris - Toulouse, Lyon - Saint-Étienne ou encore entre Marseille et son aéroport.Selon La Provence , si l'entreprise choisit la cité phocéenne pour installer son train à sustentation magnétique - qui peut atteindre une vitesse de 1000 km/h - les voyageurs d'affaires pourront relier Marseille Provence à la gare Saint Charles en 72 secondes !