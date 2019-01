L'aéroport de Montpellier a géré 1,88 million de passagers

L'aéroport de Montpellier a battu son record historique de 2017 en accueillant 1,88 million de voyageurs en 2018. Cela représente un gain de 30 000 voyageurs annuels et un taux de croissance de +1,64%.Le groupe Air France/KLM continue d’être le premier opérateur sur la plate-forme. Suivent Volotea, easyJet puis Air Arabia. La ligne Paris - Montpellier aura pesé plus de 930 000 passagers avec, une nouvelle fois, une progression de la Navette Hop! Air France (qui propose jusqu’à 10 rotations quotidiennes vers Orly) qui s’établit à +1,80%.Parmi les autres destinations domestiques : Ajaccio progresse de + 19,09% et Bastia de +100,49%. La France continentale se porte bien, avec notamment un +57,78% enregistré sur le Montpellier-Brest et +53,77% sur le Montpellier-Lille. Nantes, seconde destination hexagonale après Paris, poursuit ses performances avec 191 000 clients et une croissance de +16,21%. Strasbourg, également opéré par Volotea, obtient un beau gain de +24,20%. La route de et vers Bordeaux poursuit sa croissance (+14,23%). La compagnie Chalair vient d'ailleurs de renforcer ses fréquences (jusqu’à 3 vols par jour).Sur le plan européen, la destination phare demeure Londres (plus de 155 000 voyageurs), suivie par Charleroi avec près de 63 000 passagers, puis Amsterdam (54 000 personnes, en repli de 19,38% pour cause de suspension des vols par KLM en janvier et février, pour des raisons opérationnelles). Le Top 5 européen se clôture avec Bâle-Mulhouse (près de 40 000 clients, soit +5,05%) et Copenhague (21 000 passagers, soit +6,93%).Concernant les liaisons internationales hors Europe, les deux dessertes algériennes enregistrent de belles performances : Oran dépasse les 10 000 voyageurs (+235% ) et Alger affiche plus de 34 000 passagers (+73,33%). Quant au Maroc, Casablanca génère plus de 61 000 clients (en léger repli de 3,97%), Fès près de 55 000 (+4,36%), Marrakech 32 000 et Nador 29 000.