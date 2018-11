"permettra de répondre à la croissance du trafic aérien au Cambodge et d’améliorer le fonctionnement de l’aéroport"

Près d'un an après avoir dévoilé son nouveau hall , l'aéroport de Phnom Penh a inauguré l'extension de sa piste, ce jeudi 15 novembre 2018. Désormais longue de 3 000 mètres, elle, selon Vinci Airports.Le projet de rénovation et d’agrandissement de la piste cambodgienne a nécessite une enveloppe de 12 millions de dollars.Vinci Airports a aussi contribué à la modernisation du système de parking et au développement de nouveaux services tels que la signalétique multilingue, un nouveau site Internet ou encore une offre plus large de commerces et de restaurants.