L'aéroport de Phnom Penh dévoile ses agrandissements

Les nouvelles installations de l'aéroport de Phnom Penh, inaugurées le 13 décembre 2017, augmentent sa surface de 10 000m². L'extension du Hall des Arrivées propose deux nouveaux tapis à bagages. La livraison des valises sera ainsi plus rapide.



Le bâtiment a aussi été pensé pour offrir espace, lumière et confort aux passagers. Sa zone publique abrite une nouvelle offre commerciale dont des restaurants, des services de télécommunication et des points d'information pour les touristes.



Le Hall des départs domestiques a aussi été agrandi. Il propose deux portes d'embarquement supplémentaires. Sa conception modulable permet de le transformer si cela est nécessaire en terminal international.