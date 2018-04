L'aéroport de Saint-Pierre-et-Miquelon se modernise pour ses vols directs

Les compagnies Air Saint-Pierre et ASL Airlines France se sont associées pour assurer une ligne directe entre Paris et Saint-Pierre-et-Miquelon , cet été. L'aéroport de Saint-Pierre est actuellement en train de moderniser ses installations pour gérer la centaine de passagers attendue à chaque vol. La chaîne La Première Saint-Pierre-et-Miquelon a détaillé les améliorations.La salle d'embarquement a été agrandie grâce au retrait de deux cloisons, apportant ainsi 80m² supplémentaires à la pièce. Des télévisions, des distributeurs de boissons ainsi que de nouveaux fauteuils vont être installés.Par ailleurs, l'espace d'inspection a été réaménagé afin de proposer un parcours et des contrôles plus fluides. La zone d'arrivée a aussi été repensée pour offrir plus d'espace.Un projet de modernisation plus vaste est actuellement à l'étude. Il pourrait être lancé en 2019.