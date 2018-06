L'aéroport de Strasbourg veut mieux accueillir l'aviation d'affaires

"à la demande"

"déplacement rapide et efficaces aux entreprises du territoire".

"de façon à définir son design et à attribuer sa réalisation".

L'aéroport de Strasbourg a vu son trafic progresser de +11,2% de janvier à fin mai 2018. 4 destinations se distinguent particulièrement avec des coefficients de remplissage supérieur à 85% : Nice (Hop! Air France et Volotea), Porto (Ryanair), Montpellier (Volotea) et Biarritz (Volotea)Si l'offre traditionnelle se montre en effet dynamique avec de nouvelles liaisons cet été comme Bastia et Toulon avec Hop! Air France, Kayseri avec SunExpress, Oujda et Bordeaux avec ASL Airlines, la plate-forme veut développer son offre d'aviation d'affaires.Sur ce segment, son objectif est de développer l’accessibilité de la capitale européenne grâce à des solutionset apporter des solutions deParmi les projets 2018-2021prévus, l'aéroport veut pouvoir accueillir plusieurs gros porteurs (AirForce 1) et héberger des moyens porteurs (Airbus A319);La plate-forme compte aussi améliorer l’accueil des personnalités invitées. Elle prévoit d'apporter un niveau de sécurité optimisé à cette clientèle sensible. La construction d'un nouveau pavillon d’honneur dédié à l'accueil des VIP est ainsi dans les cartons. Ce bâtiment fera l’objet d’un concours d’architectureL'installation annonce également dans son plan 2018-2021 : 28.000m² de taxiway et 11.000m2 de parking avion supplémentaires, 3.000m² de salons publics et privés, le raccordement à l’autoroute (COS) et le développement d’une activité de maintenance d’avions d’affaires basée.