ASL Airlines France relie Strasbourg à Oujda (Maroc)

ASL Airlines France va assurer un vol entre Strasbourg et Oujda tous les jeudis jusqu'au 13 septembre 2018. L'avion décolle ainsi de l'aéroport alsacien à 11h20 pour se poser à Maroc à 13h05. Le vol retour prévoit un départ de l'aéroport d'Oujda à 14h05 pour un atterrissage dans l'Est de la France à 17h45.

Les tarifs incluant les prestations de repas et de boissons ainsi que toutes les taxes sont proposés à partir de 97 euros.



La compagnie offre également depuis la plate-forme alsacienne une desserte vers Bordeaux jusqu'au 13 septembre. Le vol propose un décollage de Gironde à 9h00 tous les jeudis et de Strasbourg à 18h35.

Les billets, incluant une collation et les boissons ainsi que toutes les taxes, sont à partir de 38 euros.



Promotion de lancement

A l’occasion du démarrage des vols, ASL Airlines France lance une promotion exceptionnelle : pour toute réservation effectuée entre le 14 juin et le 13 juillet sur le site de la compagnie, une remise de 10% sera effectuée en précisant le code promo : ASLPROMO.