L'aéroport de Sydney passe son application à la trappe

Une étude récente de TravelPort révélait que les voyageurs d'affaires milliennials utilisaient en moyenne 18 applications pendant leurs déplacements professionnels. L'appli de l'aéroport de Sydney n'en fera plus partie.En effet, la solution qui donne accès aux statuts des vols ou à des informations sur son voyage, n'est plus disponible sur l'App store iTunes et Google PlayLa piste australienne a pris la décision de ne plus développer ou soutenir la solution, lancée respectivement en 2011 sur les iPhone et en 2013 sur les Android. Interrogé par Australian Business Traveller , le porte-parole de Sydney Airport a justifié ce choix en indiquant que les passagers utilisaient désormais principalement les autres canaux d'information comme le site mobile de l'aéroport ou encore les applications propres des compagnies aériennes.Les voyageurs d'affaires peuvent également obtenir le statut de leur vol par le biais les bots Twitter et Facebook Messenger de l'aéroport.