L’affrètement aérien simplifie les déplacements à des coûts maîtrisés

Les raisons logiques sont nombreuses, à savoir :



Gain de temps : Qu’il s’agisse d’une réunion stratégique d’un chef d’entreprise ou d’un voyage incentive pour la force commerciale d’une société, l’affrètement d’un jet privé ou d’un gros porteur permet d’économiser un temps précieux : Vous choisissez vos horaires à la carte et sélectionnez l’aéroport le plus proche de votre bureau et de votre destination finale. Lorsque vous voyagez sur les lignes commerciales, votre planning s’adapte aux horaires de votre vol régulier. A l’inverse, affréter un vol privé vous permettra d’effectuer un aller-retour journée ou même demi-journée.

Vous évitez également le temps d’attente à l’enregistrement et aux étapes de contrôle aux aéroports en accédant à votre avion en quelques minutes.



Alors qu’une compagnie régulière vous impose un nombre limité de passagers, l’affrètement permet au contraire de faire voyage l’ensemble des participants sur un seul et même vol, ou de les répartir sur deux vols si la politique de l’entreprise l’exige. Vous simplifiez votre logistique en évitant des transferts à répétition et réduisez les coûts annexes.



Souplesse : Une réunion se prolonge ou vous devez gérer un aléa de dernière minute ? L’affrètement permet de décaler – souvent sans frais – le départ du vol. Vous pouvez vous concentrer sereinement sur votre mission pendant que l’avion et l’équipage vous attendent. Il vous permet également une grande souplesse en termes de gestion des passagers. Une compagnie régulière aura besoin de connaitre la liste définitive des passagers plusieurs semaines en avance, avec un vol affrété vous communiquez cette liste jusqu’à la veille du départ et modifiez si besoin gratuitement les noms et ce, même au stade de l’enregistrement le jour même.

Autre avantage apprécié, un vol privé peut se déclencher en seulement quelques heures. Il faudra prévoir plusieurs jours pour un avion gros porteur, la plupart des projets pour des groupes s’étudient entre 2 mois et 1 an en avance.



Maîtrise des coûts : En gagnant du temps sur votre trajet, en réduisant votre logistique (nuits d’hôtel, location de voiture) et en évitant les surcoûts de dernière minute, vous vous assurez d’une maitrise complète du budget. L’optimisation des temps de transport est propice à l’efficacité des collaborateurs qui peuvent multiplier les tâches avec ce temps gagné.



Discrétion / confidentialité : Le succès de l’aviation d’affaires vient également de la discrétion et confidentialité dont peuvent profiter les passagers. Le recours à ce type de vol est le meilleur allié d’une réunion stratégique ou d’une visite confidentielle à l’abri des regards et écoutes indiscrets. Vous pouvez partir d’un aéroport secondaire ou utiliser les terminaux privés des grands aéroports et évitant de croiser d’autres passagers.