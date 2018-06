L'impact des grèves très relatif selon l'Insee

tout au plus 0,1 point de PIB

De nombreuses entreprises regrettent d'avoir du ralentir leurs déplacements et Amex GBT écrivait hier son inquiétude sur l'impact des grèves. Mais l'Insee, dans sa note mensuelle de conjoncture, relativise beaucoup. Même s'il n'est pas facile d'estimer l'impact d'un mouvement long comme celui de la SNCF, l'institut de la conjoncture le calcule en effet à un niveau de ""», pour une croissance, sur la période avril juin, estimée à 0,3 point.L'insee estime que l'impact est réel et concret pour les entreprises qui ont subi la grève elle-même, avec une perte de 20 millions d'€/jour pour la SNCF ou de 25 millions d'€/jour pour Air France et un manque à gagner palpable sur le chiffre d'affaires. Pour les autres, l'Insee considère que l'intermittence de la grève de la SNCF a permis d'en limiter l'impact sur la croissance même si les effets sont concrets sur d'autres secteurs comme celui de l'hébergement-restauration (-10%). La fréquentation des hôtels en avril 2018 était 2,4% plus faible que l'an dernier à la même période, souligne l'Insee néanmoins.