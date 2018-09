La Chine multiplie les lignes aériennes internationales

De 34 lignes internationales en 1978, la Chine est passée à 844 lignes pour construire un réseau aérien international solide, reliant 167 villes dans 61 pays, selon les autorités de l'aviation civile chinoise. Autant d'options pour les voyageurs d'affaires !Durant la saison estivale de 2018, 29 compagnies aériennes chinoises ont proposé des services réguliers aller-retour dans 47 villes chinoises et 81 villes dans les pays le long de "la Ceinture et la Route". Le nombre de vols hebdomadaires a atteint 2.849.Pendant la même période, 90 compagnies aériennes dans 37 pays impliqués dans "la Ceinture et la Route" ont proposé des services aériens reliant 84 villes étrangères à 52 villes chinoises, avec 2.346 vols hebdomadaires.Ces chiffres expliquent mieux l'appétit pour le marché aéronautique récemment évoqué par Boeing.