La DGAC planche sur l'avenir de l'aéroport de Nantes-Atlantique

L' arrêt du projet de Notre-Dame-des-Landes conduit la DGAC à revoir l'avenir aérien de la région nantaise. Pas de projets concrets ou de chiffrage de budget précis pour le moment, uniquement des pistes de réflexion et de travail.Ainsi, tablant sur un trafic annuel de 9 millions de passagers pour l'aéroport de Nantes, l'organisation indique dans un document de travail obtenu par Ouest France que des réaménagements vont être nécessaires, dont certainsParmi ceux à réaliser dans un avenir proche, la DGAC évoque la construction d'une nouvelle aérogare de 35 000m² permettant à la plate-forme d'augmenter sa capacité jusqu'aux 7 à 9 millions de voyageurs visés. Elle conseille aussi la modernisation du bâtiment actuel. Elle explique :, à condition deL’Aviation civile détaille les atouts de cette solution. Toutefois, deux terminaux imposentet entrainent laetLa DGAC chiffre sommairement le coût de construction à 1500€ le m² pour un aérogare low-cost et le double pour un bâtiment dédié aux vols traditionnels.La DGAC prévoitde la piste actuelle. Elle préconise l’allongement de la piste vers le Sud, sans indiquer de distance. Le projet nécessiterait égalementLa création d'une piste transversale Est-Ouest a également été étudiée mais ce scénario a toujours été rejeté par le passé car il demanderait desMais il faudra tout de même acheter de nouvelles terres. La DGAC reconnaît que l'espace de la plate-forme actuel ne sera pas suffisant pour développer des installations pour 9 millions de passagers.De plus, l'organisation table sur le lancement de la concertation publique sur le réaménagement de Nantes-Atlantique pour début 2019 et l'obtention de la déclaration d’utilité publique (DUP) pour fin 2020.Le gouvernement a assuré que les travaux de modernisation de l'aéroport de Nantes seraient lancés avant la fin du quinquennat.