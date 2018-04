La FNAM soutient Janaillac

"totalement l’initiative que vient de prendre Jean-Marc Janaillac, Président d’Air France"

Jean-Marc Janaillac, Président d'Air France a mis son poste dans la balance dans le cadre de la consultation des salariés. Le dirigeant peut d'ores et déjà compter sur le soutien de ses confrères de la FNAM.Dans un communiqué publié le 20 avril, Alain Battisti, Président de la FNAM et de Chalair ainsi que les chefs des compagnies aériennes membres de l’organisation - Pascal de Izaguirre (Corsair International), Laurent Magnin (XL Airways La Compagnie), Frantz Yvelin (Aigle Azur), Marc Rochet (Air Caraïbes et French bee) et Bertrand d’Yvoire (Dassault Falcon Service) -, approuventainsi quede l'entreprise.Les membres rappellent également queet espèrent ainsi que