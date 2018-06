La Maison Astor Paris accueille les voyageurs d'affaires à partir du 23 juin

Curio Collection poursuit sa conquête de Paris. Après le lancement de l’hôtel Niepce en avril dernier , la nouvelle enseigne d'Hilton rouvre la célèbre Maison Astor Paris, à réserver pour les clients de prestige notamment.Mélangeant chic parisien et impertinence new-yorkaise, les 131 appartements de l'établissement sont tous habillés du célèbre tissu Lelièvre par Jean-Paul Gaultier. Les voyageurs d'affaires profiteront du confort d'un 4 étoiles, accompagné d'un service de conciergerie Clefs d'Or disponible 24h/24. Au 7ème et dernier étage, l'hôtel dispose de deux suites de 40 m² signées Hermès. Chacune dispose d'une vue d'exception sur les toits parisiens et les monuments de la capitale. Toutes les chambres sont aussi équipées du wifi haut débit et d'un téléviseur HDLe restaurant La Salle à Manger, dirigé par le Chef Nicolas Clavier, propose une cuisine de saison à base de produits biologiques faisant voyager les hôtes de New-York à Paris.De son côté, Le Club se transforme tout au long de la journée, d'un espace petit-déjeuner à un salon de thé offrant de délicieuses pâtisseries. A la nuit tombée, on y retrouve un bar speakeasy renvoyant au temps de la Prohibition.Par ailleurs, la Bibliothèque Kitty et le Cabinet de Voyage accueillent des événements et réunion dans une ambiance feutrée et chaleureuse. Les deux salles ont respectivement une capacité maximale de 40 et 15 personnes (disposition cocktail). De plus, la Salle à Manger et les deux suites rooftop sont privatisables.11, rue d’Astorg75 008 ParisTel : +33 (0)6 43 83 64 48Mail : bienvenue@maisonastorparis.com