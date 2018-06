La Nouvelle Zélande augmente les taxes et les prix des visas

"Cette croissance (du tourisme) a eu un impact sur les coûts et sur la disponibilité des infrastructures fournies par le secteur public. De nombreuses régions ont du mal à faire face et ont besoin rapidement d'améliorer leurs installations afin que les voyageurs du monde entier puissent pleinement profiter de leurs séjours".

La Nouvelle-Zélande fait partie des destinations les plus chères à l'installation pour les expatriés , en raison principalement du coût de ses visas. Et cela ne devrait pas changer. Le gouvernement néo-zélandais souhaite augmenter le tarif de ses visas en novembre prochain.Selon son projet, legrimperait de 54%, passant ainsi de 355 NZD à 547 NZD (). Le visa visite serait augmenté de 10% pour atteindre 166 NZD tandis que les frais d’immigration seraient revus à la hausse de 43% pour arriver à un montant de 830 NZD (496,36€).La Nouvelle-Zélande veut également instaurer une nouvelle taxe pour les touristes étrangers à partir de mi-avril 2019. Les voyageurs d'affaires devraient alors débourser entre 25 et 35 dollars néo-zélandais (15 et 21 euros). Les Australiens, les habitants des îles du Pacifique ainsi que les enfants de moins de 2 ans seraient exemptés de la taxe touristique.Les autorités envisagent de s'appuyer sur le système ETA dont la mise en place est à l'étude pour les citoyens bénéficiant actuellement d’une exemption de visa, comme les ressortissants français et de l’U.E. Le futur ETA serait pour sa part valable pour une durée de 2 ans et devrait coûter 9 NZD.Le ministre du Tourisme néo-zélandais, Kelvin Davis, a expliqué :Cette mesure devrait permettre au pays de collecter 80 millions de dollars néo-zélandais la première année. Le gouvernement étudie la possibilité de répartir cette somme entre les infrastructures touristiques et des fonds pour la préservation de l'environnement.