Quelle est la ville la plus chère le 1er mois d'expatriation ?

Tout récemment, UBS soulignait que Zurich était la ville la plus chère au monde pour les expat mais les voyageurs d'affaires qui souhaitent s'installer à Dubaï ont intérêt à prévoir un budget conséquent ou de bien négocier avec leur entreprise. L’Émirat est la ville la plus chère au monde pour s'installer selon Nestpick. Le premier mois de vie y coûte 3 632,65 €. L'enveloppe s'envole en raison des loyers élevés (1 145€), des frais de visa (1 818,78€) et du montant de l'accès à internet (94,66€).Elle est suivie par Auckland où il faut prévoir un budget de 3 420,14€. La Nouvelle-Zélande a les frais de visas les plus chers de l'étude avec 1 847,65€ avec un délai de traitement de la demande de 381 jours.Sur la troisième marche, on retrouve San Francisco (3 216€). La ville présente les prix de location les plus élevés avec 2 031€. Vient ensuite une autre destination américaine très Business : New York (2 738,59€). Londres clôture le Top 5 avec un budget pour le 1er mois de 2 738,59€. La capitale britannique a les prix de transport les plus chers, s’élevant à 143,85€, tandis que Le Caire a les prix les moins chers, à 6,09€.La capitale égyptienne est également la ville la moins onéreuse à l'installation avec un montant total de 560,41€.Les entreprises qui comptent muter un collaborateur à Paris doivent tabler sur un budget de 1 937,38€ pour le 1er mois. La capitale se trouve ainsi à la 16ème place du classement.Les résultats complets de l'étude menée par Nestpick sur 80 villes à travers le monde est disponible via ce lien.