La compagnie vénézuelienne Aserca a mis un terme à ses opérations

"Aujourd'hui 22 mars 2018 cessent nos opérations en tant que compagnie aérienne commerciale dans la République bolivarienne du Venezuela. Merci pour ces 25 années à nos côtés"

Il va être de plus en plus compliqué de se déplacer au Venezuela. Le pays délaissé par les compagnies internationales en raison de ses difficultés économiques et/ou politiques, voit aussi le transporteur vénézuélien Aserca cloué au sol définitivement. Il a en effet rendu mardi son certificat d'exploitant de service public du transport aérien à l'Institut national d'aéronautique civileL'une des plus importantes compagnies aériennes du pays a indiqué sur les réseaux sociaux :Aserca avait repris ses vols en mars dernier après une suspension d'un mois ordonné par les autorités concernées à cause de l'expiration de son assurance. La compagnie desservait entre autres les îles d'Aruba et la République Dominicaine.