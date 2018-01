La croissance à 1,9% en 2017

Les voyageurs d'affaires la recherchent et la créent, cette croissance tant attendue ! La progression du produit intérieur brut (PIB) a atteint 1,9 % en France en 2017, soit son plus haut niveau depuis six ans, a annoncé ce mardi 30 janvier l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). En 2016, elle atteignait péniblement 1,1%. Voilà de quoi soutenir l'optimisme des acheteurs et travel managers pour cette année.Au quatrième trimestre, la croissance a atteint 0,6 %, précise l'Insee.