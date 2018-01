4 Travel Managers sur 10 auront un budget plus important en 2018

Quatre Travel Managers sur 10 disposeront d'un budget plus important pour les déplacements professionnels en 2018. Ils sont ainsi plus nombreux que l'année dernière (32%) à recevoir plus de crédits de leur direction. Il s'agit d'ailleurs du taux le plus élevé depuis l'étude publiée en 2012.



Ces résultats sont plutôt de bon augure pour 2018. Toutefois, il faut préciser qu'ils sont à remettre en perspective avec le marché français. L'échantillon interrogé est, en effet, majoritairement présent sur le Royaume-Uni (67% des répondants).



Notons que moins de travel managers devront se serrer la ceinture. Seulement 12% des sondés auront un budget business travel moins important que l'année dernière. En 2017, le taux était de 21%



La hausse des budgets semble la bienvenue. 47% des acheteurs estiment que le coût des voyages va augmenter en 2018. De plus, la moitié des 243 acheteurs interrogés en novembre dernier tablent sur une hausse des dépenses aériennes et d'hébergement (contre 40% et 32% lors de l'édition 2017).



45% des sondés pensent qu'ils géreront plus de voyages d'affaires en 2018. Ils étaient 48% à donner cette réponse dans l'étude de 2017. En revanche, le nombre de personnes comptant sur une baisse des missions a drastiquement baissé, passant de 37% l'année dernière à 15% dans cette édition. De plus, 40% estiment que la quantité de déplacements professionnels sera identique à 2017.



David Chapple, directeur du Business Travel Show souligne : "L'année dernière, des événements géopolitiques comme le Brexit et l'imminence de l'investiture du président Trump ont laissé beaucoup de personnes inquiètes pour l'économie et un sentiment général d'incertitude sur l'avenir s'est répandu le marché du voyage d'affaires".



Il poursuit : "Les résultats de notre enquête indiquent toutefois que la prudence dans les voyages d'affaires a été de courte durée et que les budgets et la croissance semblent plus sains que jamais. En fait, certains commentateurs ont même suggéré que le corporate Travel pourrait faire mieux que d'autres secteurs car les entreprises investissent davantage dans les voyages pour explorer d'autres voies commerciales en dehors de l'Europe après le vote sur le Brexit".