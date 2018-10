La direction d'Air France serait prête à négocier sur les salaires

Comme nous l'annoncions dès le 23 septembre, les négociations avancent chez Air France et les hausses salariales semblent désormais acquises. Selon le Syndicat national des pilotes de ligne de la compagnie, la direction a proposé une hausse de 2 %, rétroactive au 1er janvier 2018, et une hausse de 2 % au premier janvier 2019, «avec un rendez-vous en octobre 2019 “pour traiter du futur”», souligne le SNPL dans un communiqué.Le SNPL, uni à une dizaine d'autres syndicats d'Air France, avait en effet réclamé en février dernier une augmentation générale de salaires de 6 % pour «compenser l'inflation» après ces six années de gel des grilles. L'intersyndicale avait déclenché un mouvement de grève et revu à la baisse ses revendications en réclamant une hausse de 5,1 %, les pilotes demandant quant à eux une augmentation de 10 %.La direction de la compagnie a refusé de commenter ce qui n'est pas une «proposition».