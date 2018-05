La disponibilité des billets prime a atteint 73,6% en 2018

"Ce changement est d'autant plus visible depuis que Air France/KLM et le Groupe Lufthansa sont passés à des cumuls en euros en 2018".

"L'expansion mondiale des transporteurs aériens low cost a bouleversé la tarification. Les compagnies aériennes se rendent compte que la méthode traditionnelle de remise de points calculées selon la distance parcourue n'est plus valide. Les voyageurs membres que des trajets à bas tarifs devraient correspondre à un moins grand nombre de points où à des places prime à moindre coût. Par exemple, Delta propose des trajets en prime d'une valeur aussi basse qu'un aller-retour de 12 000 miles, alors que le prix précédent était un aller-retour de 25 000 miles".

CarTrawler a étudié l'offre de billets primes de 25 transporteurs aériens dont Air France-KLM et, pour la première fois, China Eastern, Norwegian et WestJet. Son travail montre que la disponibilité globale des billets prime a atteint 73,6% en 2018, soit une hausse marginale par rapport aux 72,4% de l'année passée.Désormais, 11 programmes de fidélisation se basent sur les tarifs des billets pour définir le nombre de miles et de points obtenus. L'étude préciseSi le groupe Air France-KLM a modifié son programme Flying Blue en avril dernier , il n'y a pas de changement encore sur la disponibilité des billets primes. Le taux affiché dans l'étude est toujours de 62,1%, plaçant ainsi la holding franco-néerlandaise à la 17ème place du classement.Parmi les changements les plus significatifs, on note une hausse de 27,8 points de la disponibilité globale des billets en prime pour le programme American AAdvantage et une augmentation de 31,4 points pour Miles&Smiles de Turkish sur les vols longs-courriers. Le programme de la low-cost américaine Southwest - Southwest Rapid - a maintenu sa place de leader avec un score de 100% - tous les vols étudiés offraient des billets prime d'une valeur inférieure aux 12 500 points/miles pour un vol national.Par ailleurs, l'étude assure que les clients réguliers sont mieux traités en matière de programmes de fidélisation par les compagnies aériennes low cost (LCC).CarTrawler précise que