Le programme de fidélité Flying Blue se réinvente depuis le 1er avril

prend de l’ampleur

Il était parfois plus que difficile de dépenser les « Miles » acquis. C’est désormais plus simple puisque la réservation de billet Prime est ouverte à l’intégralité des sièges à bord des vols Air France, KLM, Hop!, Joon et y compris ceux de Transavia. Le montant des Miles pour l’achat d’un billet est basé sur l’origine, la destination et la date du vol.Si votre objectif est d’emmener votre famille en déplacement, il sera possible à partir du mois de juin de réserver un billet prime avec Miles & Cash. Le système permet de payer jusqu’à 25% de billet Primes en numéraire. Si un voyageur d’affaires veut emmener sa famille en voyage, il pourra ainsi réserver trois billets avec ses miles et payer le quatrième en cash.Les Miles permettent aussi et plus que jamais d’améliorer l’ordinaire : s’offrir un sur-classement, choisir un siège avec plus d’espace pour les jambes ou commander un Menu À la Carte. Il est également possible d’offrir des Miles à un proche, faites un don de Miles à une association caritative ou à une startup.Mais au-delà, Flying Blue permet de régler votre séjour à l’hôtel ou votre location de voiture. Le programme de fidélité offre également la possibilité de gagner ou dépenser des Miles avec les partenaires de Shop for Miles , une plateforme de 500 commerçants (la Fnac, Carrefour, La Redoute, Booking,…) qui "", souligne Frédéric Kahane.