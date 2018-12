La grève des contrôleurs aériens tunisiens est annulée

Les voyages d'affaires en Tunisie ne seront pas perturbés par une grève des contrôleurs aériens ces 13 et 14 décembre. Le mouvement - organisé par le Syndicat de base des techniciens de la navigation aérienne de l’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA) - qui devait touché le ciel tunisien ces jeudi et vendredi, a été annulé.L'action a été suspendue après la tenue d'une réunion de négociation entre le ministre du Transport, Hichen Ben Ahmed, celui des affaires sociales, Mohamed Trabelsi et des représentants de l'organisation syndicale.