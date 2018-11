La nouvelle enseigne Aiden by Best Western dévoile son 1er hôtel français

"Ces deux marques viennent bousculer les codes traditionnels de l’hôtellerie en proposant une offre hybride, où l’hébergement s’associe à la culture locale et aux espaces communs afin de créer une expérience de voyage authentique et riche en rencontres".

Les voyageurs n'auront pas à patienter longtemps pour découvrir la nouvelle offre du groupe Best Western. La marque Aiden ouvrira un premier boutique-hôtel 4 étoiles à Margny-lès-Compiègne, début 2019.Le Aiden by Best Western T’Aim Hotel sera situé dans le quartier des deux rives au pied du Pont-Neuf, à 10 minutes du centre historique et de la gare. En construction aujourd’hui, son architecture sera originale et moderne avec une grande partie vitrée. Il sera composé de 80 chambres dont 8 suites avec terrasses privatives. Son intérieur sera d’inspiration contemporaine et raffinée.L'hôtel proposera également 4 salles de séminaires (espaces modulables et patio extérieur) et un restaurant tenu par Yves Mejean, chef étoilé. Le restaurant donnera sur une terrasse de 200m². Il possédera aussi une boulangerie-pâtisserie, un spa, une piscine, un hammam et un parking réservé à la clientèle.Le groupe Best Western Hotels & Resorts a présenté fin septembre ses nouvelles marques Sadie Hotel qui se positionne sur le segment haut de gamme et Aiden Hotel sur le segment de gamme supérieure. Il expliqueAiden by Best Western T’aim Hotel70 rue Pont Neuf,60280 Margny-lès-Compiègne