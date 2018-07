La piste 4 de Roissy CDG fermée pour 3 mois

Les travaux portent sur les installations techniques de la piste 4. Remplacement de son ILS, le système servant à guider l'approche des avions, le réaménagement de ses RESA (aires de sécurité de fin de piste), la réfection partielle de la piste et la réalisation d’un tunnel ferroviaire sous la piste.La seule conséquence possible de la fermeture de la piste au Sud pourrait être le report au Nord au maximum d'une quarantaine d'avions par jour, en milieu de journée pour l'essentiel. Ce qui ne sera peut-être pas suffisant pour absorber tout le trafic lors des grandes migrations estivales au début et à la fin du mois d'août. Des embouteillages pourraient alors affecter le ciel parisien et pourraient s'additionner aux files d'attente déjà prévues par Paris Aéroport pour perturber les déplacements professionnels.