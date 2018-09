La reprise du secteur des énergies s'accompagnera d'une hausse des tarifs aériens en 2019

"Après quelques années difficiles, nous avons observé une reprise lente, mais constante, en 2018. Nous espérons des perspectives plus positives pour l’année à venir, même si nous avons aussi de grosses réserves. Nous nous attendons à une croissance continue pour les matières premières énergétiques, métalliques et minérales, ainsi que le transport maritime"

"les tensions géopolitiques, notamment liées au commerce et au Brexit, ainsi qu’à de nombreux gouvernements récemment nommés qui n’ont pas encore fait leur preuve, en particulier en Amérique latine, pourraient faire dévier cette trajectoire positive"

"Bien que ces facteurs créent des incertitudes, nous prévoyons une hausse des tarifs des vols et des hôtels dans pratiquement tout le secteur en 2019".

2019 devrait être une bonne année pour les secteurs de l’énergie, des ressources et de l’industrie maritime (ERM). Ces entreprises qui ont vu leurs activités ralentir ces dernières années, connaissent un nouveau dynamisme.Raphaël Pasdeloup, Vice-président directeur de CWT Energy, Resources & Marine, expliqueIl met en gardepuis conclutLes activités et les investissements du secteur ERM sont étroitement liés au prix du pétrole et des matières premières. Les approvisionnements restreints en pétrole brut, exacerbés par les sanctions américaines contre l’Iran prenant effet le 4 novembre, devraient contribuer à la montée des tarifs. Entre-temps, les budgets américains liés à l’exploration et à la production ont augmenté, passant de 88,2 milliards de dollars en 2016, au moment de l’effondrement des prix du pétrole, à 132,5 milliards cette année.Le nombre total de plates-formes pétrolières dans le monde est à son niveau le plus haut depuis 2015. On en dénombrait alors 2 337, avant que ce nombre ne chute en 2016 à 1 593. Le dernier rapport "Baker Hughes Rig Count" indique que 2 273 plates-formes pétrolières sont en activité. Les entreprises du secteur ERM s’apprêtent à en profiter, sortant du récent ralentissement plus agiles et plus efficaces.La croissance dans le secteur maritime devrait être relativement stable, mais les navires de transport de conteneurs connaissent un surcroît de travail en raison de la reprise économique mondiale. Plaque-tournante clé du transport de conteneurs, la Chine fait cependant face à une croissance actuelle ralentie, ce qui contribue aux perspectives plus lentes du secteur.Les énergies renouvelables prennent une trajectoire différente et constituent le marché énergétique dont la croissance est la plus rapide à l’échelle internationale. En dépit de cette tendance qui devrait se poursuivre, les énergies renouvelables ne représentent toujours que 3% de la consommation d’énergie primaire mondiale.Malgré les, il est probable que, même si les compagnies aériennes rajoutent des frais additionnels. Les recettes provenant de ces frais sont passées de 32,5 milliards de dollars en 2011 à 82,2 milliards en 2017. L’aggravation des tensions commerciales est l’une des sources principale d’inquiétude. Les droits de douane sur l’acier et l’aluminium augmentent les coûts des producteurs. Les querelles commerciales pourraient également freiner la croissance mondiale et ainsi la demande en énergie. Les accords commerciaux en difficulté, tels que l’ALÉNA (Accord de libre-échange nord-américain), qui ont démontré comment l’intégration énergétique pouvait être réalisée dans la région, sont désormais une source d’incertitude.L’industrie américaine de la pêche s’inquiète de plus en plus de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, qui pourrait avoir une incidence sur les chaînes d’approvisionnement alimentaire mondiales et conduire les entreprises à réduire leurs investissements, notamment en matière de voyages. L’impact est ressenti de façon plus importante en Alaska, qui représente 60% de l’ensemble des produits de la mer des États-Unis. Plus de la moitié de ces produits sont expédiés à l’étranger pour subir un traitement secondaire.Toute taxe imposée sur les produits de la mer importés de Chine inclura les produits provenant d’Alaska retraités dans le pays. De plus, la Chine menace les États-Unis d’appliquer un tarif de rétorsion de 25% sur les produits de la mer américains, notamment ceux provenant d’Alaska.