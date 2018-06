Laurent Bouly quitte Anticip

C’est désormais officiel, Laurent Bouly, Directeur Marketing d’Anticip quittera prochainement l’entreprise pour rejoindre Piman Group à Lyon. "C'est une belle opportunité qui se présente pour moi, une nouvelle aventure dans un domaine élargi de la sécurité qui me permet de mettre en route un nouveau challenge professionnel", précise Laurent qui souligne avoir apprécié les presque 4 années passées dans le groupe Anticip. Il apprécie également de rejoindre la région lyonnaise dont il est originaire.Formé à l’Institut Supérieur de Gestion, Laurent Bouly a été auparavant et pendant dix ans Directeur Général d’EasyTravel. Il occupera les mêmes fonctions de directeur marketing au sein de Piman Group dont l’une des activités reste autour de la sécurité numérique et la protection des données. Piman group a également pour ambition de se développer sur la sécurité privée.