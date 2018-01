Anticip, le sens aigu de la sécurité du voyageur

Laurent Bouly : J'aime bien dire que nous sommes une société de services. Du moins de services à la sécurité et donc aux voyageurs qui en ont besoin. Comme vous l'imaginez, la sécurité ne se résume pas à une seule activité. Beaucoup voient dans ce mot un ensemble d'hommes et de moyens qui se rapprochent plus de l'action militaire que de l'information et du savoir-faire autour de la protection des voyageurs.



Récemment, une étude d'ACT a rappelé que 56% des acheteurs avaient constaté une augmentation des problèmes de sécurité chez leurs voyageurs et qu'un quart avaient noté une forte augmentation des demandes de formation liée à ces problèmes. Le rôle d'Anticip est de répondre à tous les besoins de sécurité que manifeste l'entreprise. Depuis l'information, qui est le premier niveau, jusqu'à l'assistance sur le terrain. Notre mission est de mettre à disposition de nos clients un savoir-faire acquis sur le terrain depuis des années et des outils qui leur permettent de mieux suivre et gérer les déplacements professionnels de leurs salariés.