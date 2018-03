Le Business Travel Show a accueilli plus de 9 000 visiteurs

Le futur Brexit donne au transporteur national du Royaume-Uni une indépendance par rapport aux précautions économiques et commerciales usitées au sein de l’Union Economique Européenne. Alors que feront les continentaux si les Britanniques font bande à part… La réponse est cristal clear : la même chose que leur voisin Anglo-Saxon !

Les premières données indiquent également une fréquentation record des acheteurs hébergés, en hausse d'au moins 4 % par rapport aux 429 acheteurs de l'an dernier. Près de 260 entreprises ont participé à l'exposition, avec des stands étonnamment créatifs, comme pour Booking. com avec un groupe de jazz live, le foyer de cinéma d'American Express Global Business Travel avec popcorn, et le mur de fleurs vivantes et les cocktails en plein air de CTM.A contrario, si le public était nombreux pas de grandes innovations ou d’annonces tonitruantes sur le marché britannique et, ce malgré une nette reprise de l’économie européenne. Même attentisme au sein des start-ups présentes qui, pour certaines, ont exprimé leur crainte de voir leur développement freiné en raison du Brexit.Pour Yann le Goff qui couvrait l'événement pour DéplacementsPros les effets Brexit sont souvent évoqués par British Airways et d'expliquer : "".