Le Grand Paris Express dévoile ses nouveaux métros

13 000, c'est le nombre de franciliens qui ont participé au vote online pour choisir le nouveau visage des lignes 15,16 et 17 du Grand Paris. Ces nouvelles rames, bleues et blanches, intégreront une signature lumineuse qui permettra d'annoncer l'arrivée du train aux voyageurs sur les quais.Les nouveaux métros pourront circuler à 110 km/h en mode automatique. Ils seront équipés d'un système de climatisation, d'une connexion internet, de la vidéoprojection, des prises USB ou bien encore de nouveaux sièges plus confortables. Pour rappel, les nouvelles lignes couvriront un total de 200km supplémentaires en banlieues parisiennes (petite et grande couronne). Le projet est évalué à 35 milliards d'euros (chiffre 2017).