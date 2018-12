Choisissez la tête du futur métro Grand Paris Express (+vidéo)

Lignes arrondies, englobantes ou futuristes ? Les voyageurs d'affaires, futurs usagers des lignes 15, 16 et 17, ont jusqu'au 31 décembre pour choisir le visage des métros Grand Paris Express.Île-de-France Mobilités et la Société du Grand Paris ont mis en ligne une plate-forme permettant de voter pour le design du "nez" que l'on préfère.En revanche, il y a moins d'inconnue concernant l’intérieur des métros. Une vidéo dévoile les équipements prévus à bord : la climatisation, une connexion internet, des prises USB ou encore une vidéo protection.Le réseau du Grand Paris Express, pensé pour faciliter les déplacements de banlieue à banlieue, proposera 200 km de lignes automatiques et 68 nouvelles gares. Les lignes 16 et 17 devraient entrer en circulation partielle en 2024 et en 2025 pour la 15.