Le SNPL Hop! veut rencontrer Benjamin Smith

rompre avec toutes les mauvaises décisions du passé et de proposer de nouvelles solutions pour valoriser les points forts de la compagnie"

"Plus d’un mois après cette proposition, et malgré les nombreuses relances du SNPL HOP!, l’absence de réponse de Monsieur Benjamin Smith est des plus surprenantes sachant qu’il a à plusieurs reprises montré sa volonté de se rapprocher des salariés de toutes les compagnies du Groupe AF-KLM"

"Pour le SNPL Hop!, les difficultés actuelles de la compagnie résultent des décisions prisent par les directions successives d’Air France, lesquelles n’ont pas su accompagner suffisamment la fusion d’Airlinair, de BritAir et de Régional en une seule entité pour lui permettre de mieux résister à la concurrence et de conquérir de nouveaux clients".

"A la fusion chaotique s’est ajouté un manque d’anticipation du sous-effectif pilote généré par des départs importants vers Air France. Le manque de rationalité dans les choix stratégiques concernant la flotte a accentué la perte de parts de marché au profit de la concurrence".

"nos collègues comprendraient très mal que le nouveau Directeur du Groupe AF-KLM, un homme expérimenté et qui semble volontaire, ne se saisisse pas de l’opportunité de les rencontrer alors qu’ils ont des solutions à proposer".

