Le Salon United Polaris atterrit à Newark

Les voyageurs d'affaires qui se déplacent avec la classe Business Polaris d'United vont pouvoir attendre leur vol dans un plus grand confort à l'aéroport Newark Liberty. La compagnie américaine ouvre, ce lundi 4 juin, un nouveau salon dans l'aérogare C, situé après les contrôles de sûreté, entre les portes C102 et C120.



Ce lounge de plus de 2 508 m² dispose de 455 places assises, 570 prises de courant et 450 ports USB. Par ailleurs, les voyageurs d'affaires pourront appeler le travail ou leur proche en toute discrétion grâce à 4 salles de téléphone privées. Pour les passagers à la recherche de calme et de repos, l'espace propose aussi 10 banquettes lits privés équipés de literie Saks Fifth Avenue et 10 luxueuses suites de douche, équipées de douches à effet pluie et de produits Cowshed Spa de Soho House & Co.



Le lounge abrite un immense bar. Sa liste des cocktails comprend le United Polaris Old Fashioned, une nouvelle version de la recette classique, accompagnée de whisky J. Rieger & Co. de Kansas City, d’un sirop simple maison, du bitter Dale DeGroff, avec une rondelle d’orange et de la liqueur Luxardo, tout comme la légende elle-même - Dale DeGroff- le prépare. Un menu personnalisé à la carte mêle des mets traditionnels du monde entier, tels que l'agneau braisé aux épices marocaines, avec des incontournables comme le United Polaris Burger, qui sera au menu dans tous les salons United Polaris.



Une zone de restauration privée avec un service à table pouvant accueillir jusqu'à 48 personnes, proposant un menu alliant les tendances internationales à des plats traditionnels, élaboré par le Chef new-yorkais John Glowacki. Au menu : galettes de pommes de terre, frites de polenta, risotto aux champignons sauvages avec une réduction de vinaigre balsamique, et le "Brookie", la combinaison d'un brownie et d'un biscuit servi avec du lait.



Un buffet aux airs de bistro propose un comptoir à bagels à faire soi-même ainsi que des sandwiches et des wraps variés, dont une salade de saumon au curry agrémentée de raita de concombre et de pousses d'épinards sur un petit pain pumpernickel, ainsi qu'une planche à charcuterie et du poulet au parmesan.



Des services de valet personnel, incluant le défroissage des vêtements à la vapeur sotn aussi la disposition des clients.



L'ouverture du salon United Polaris à New York/Newark suit de près celle du salon United Polaris à



Lorsque les passagers entreront pour la première fois dans le salon United Polaris de Newark Liberty, ils seront accueillis par un luminaire vibrant imaginé par le laboratoire d'art et de design Richard Clarkson Studio, basé à Brooklyn. Il imite les constellations des 12 signes du zodiaque.

L'ouverture du salon United Polaris à New York/Newark suit de près celle du salon United Polaris à San Francisco en avril dernier. Les prochaines ouvertures sont prévues à George Bush Intercontinental à Houston puis à l'aéroport international de Los Angeles à l'automne.