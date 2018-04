Le nouveau salon United de San Francisco ouvrira le 30 avril

La Californie inspire aussi bien la décoration que l'offre de restauration de nouveau United Polaris Lounge de l'aéroport de San Francisco offrant aux passagers Business un aperçu de la région et de la célèbre baie de la ville. Le salon compte plus de 2600m² d'espace répartis sur deux étages et 440 places assises. Les voyageurs d'affaires trouveront forcement le fauteuil qui leur convient puisque le lounge proposera 19 types de sièges différents.



Les professionnels en déplacement pourront aussi recharger leurs appareils électroniques pendant leur passagers. L'espace sera équipé de nombreuses prises électriques et ports USB. Le salon proposera aussi plusieurs offres de restaurations, un bar et un service de valet.



Par ailleurs, il sera également possible de se reposer avant le vol grâce à 5 suites privées ou de se rafraîchir grâce à 8 douches.