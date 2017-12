Le TGV reprend des parts de marché

Sur les dix premiers mois de l'année, nous avons transporté 8 millions de passagers en plus sur le marché domestique par rapport à 2016

Ce n’est pas un cocorico mais cela y ressemble : à l’occasion de la présentation de oui.sncf , la patronne de la grande vitesse Rachel Picard a pu donner des chiffres plus qu’encourageants pour l’activité TGV : "" . Après le recul, la reconquête ? Les deux nouvelles lignes vers la Bretagne et le Sud-Ouest y sont pour beaucoup, enregistrant à elles seules 1,5 million de passagers supplémentaires.Mais la SNCF a également gagné des points ailleurs. Les résultats de l’offre business Première ne sont pas encore publiés mais semblent avoir contribué, si ce n’est au remplissage, du moins à la rentabilité.Par ailleurs le TGV a retrouvé des adeptes avec ses offres petits prix qui, si elles ne concernent pas officiellement les pro, permet aussi à des TPE et autres start-ups de se déplacer. L’offre Ouigo concerne aujourd’hui 22 destinations et a gagné 2 millions de voyageurs qui, sans elle, auraient sans doute emprunté d’autres modes de transport. L’offre d’abonnement TGV Max compte 95 000 abonnés (4 millions de voyages estimés en 2017) et contribue également au remplissage et, de là, à la rentabilité globale. La publication des résultats de l’année 2017 sera certainement riche d’enseignements, y compris pour le business travel.