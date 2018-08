Le cahier de vacances du travel N°2 : l’OCR

Sur le bord de la plage, vous vous interrogez sur vos acquis professionnels ou, rentré de vacances, vous avez un peu de temps pour prendre du recul ? Pour revenir fin prêt à la rentrée et briller en société - autour de la machine à café -, rattrapez-vous toutes les semaines avec nos pages “en bref”. En prime : un mot-croisé sur le thème abordé. Nous sommes de grands enfants, mais nous souhaitons surtout rester compétitifs : “ l’éveil crée les opportunités ”. Créerez-vous la vôtre ? A vos PDF !



Cette semaine, nous abordons le thème de … l'OCR (optical character recognition). Comment ça marche ? On en parle beaucoup depuis quelques mois dans le cadre de la numérisation de la note de frais. La reconnaissance des caractères est indispensable à la lecture et la numérisation des datas. Avec ce nouveau cahier du travel, la transformation des images de textes via le machine learning n'aura plus aucun secret pour vous !



Le document CBT Conseil et DéplacementsPros est à télécharger ci dessous en PDF. Bonne révision !