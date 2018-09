Le groupe Lufthansa lance son nouveau NDC Partner Program en France

Nos partenaires en France utilisant NDC peuvent désormais bénéficier de tarifs exclusifs. Il ne s’agit pas seulement d’une avancée technologique, mais aussi d’un avantage commercial

NDC Partner Program regroupe désormais, sur une seule et même plateforme, des offres ainsi que des contenus exclusifs et des solutions des compagnies aériennes du groupe Lufthansa, via une connexion API NDC. Le NDC Partner Program propose ainsi des informations en temps réel et un accès aux solutions NDC API des compagnies aériennes de Lufthansa Group, avec la possibilité de s’enregistrer depuis la plateforme de réservations et de services « SPRK ».Ce canal de distribution offre despour les partenaires NDC appliqués aux forfaits « Light » et « Classic » de la Economy Class seront étendus à l’ensemble des vols européens de Lufthansa Group au départ de la France à partir du 1er octobre. Michael Gloor , Senior Director Sales de Lufthansa Group pour la France, le Luxembourg et les Pays-Bas précise : "". Dans son communiqué, le groupe Lufthansa ne précise pas sur le nombre d' entreprises directement connectées à son programme. A la même époque l'an dernier, cela semblait très faible.Un site web dédié permet aux partenaires commerciaux et aux entreprises de recevoir des informations sur les NDC Smart Offer, ainsi que des possibilités de coopérations technologiques et stratégiques. Cette nouvelle plateforme, accessible gratuitement sur internet, est actuellement disponible en allemand et en anglais. Le site sera déployé dans le monde entier, d'ici la fin de l'année. Les partenaires commerciaux intéressés peuvent s'inscrire, en complétant le formulaire disponible en ligne, et accéder ainsi à la plateforme de réservations et de services « SPRK ». A partir du 1er octobre 2018, les partenaires existants et les nouveaux adhérents au NDC Partner Program bénéficieront de tarifs et de contenus exclusifs.