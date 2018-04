Lufthansa mise sur la province française pour alimenter ses hubs

Michael Gloor : Notre objectif, c’est d’être le leader mondial pour la modernisation de la distribution en misant sur un affichage enrichi, dynamique et une distribution modernisée. Depuis 2015, nous avons été les premiers à accentuer et accélérer le développement par contact direct avec nos clients. Du côté de la norme NDC, nous sommes certifiés niveau 3 et venons d’intégrer la dernière version de la norme, pour que le client ait un affichage complet de nos produits, y compris toutes les options ( ancillaries ).



Notre volonté n’est pas de contourner les GDS, ils constituent un canal très important de notre distribution et plus de 50% de nos ventes. Mais ce niveau est en recul et nous constatons que sur nos marchés proches que sont l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse, la vente directe est plus importante qu’en France où elle représente entre 25 et 40% de nos ventes. Nous sommes convaincus que ce chiffre va augmenter, il importe donc de répondre à la demande et de l’accompagner.



C’est dans ce contexte que nous avons lancé en 2017 des promos « Direct Connect », avec des tarifs différenciés qui correspondent à une offre personnalisée. Cela ne concerne pas la France actuellement.