Le haut débit décolle avec les compagnies d'IAG

"pourront maintenant associer l'internet en vol via satellite avec un réseau terrestre et faire du haut débit dans les avions une réalité pour les appareils de transport régional".

"EAN fournira aux passagers des compagnies aériennes européennes un accès wifi d’une fiabilité et d’une vitesse sans précédent"

L’objectif est de transformer l’expérience passager et de révolutionner le modèle économique des court-courriers en libérant de nouveaux flux de revenus annexes pour les compagnies aériennes - des offres de publicité, de sponsoring, de e-commerce, sans oublier la fidélisation accrue des passagers".

Le système EAN d'internet à bord d'Inmarsat, développé en partenariat avec Deutsche Telekom, a été lancé le 16 avril 2018. International Airlines Group (IAG) est le premier client de ce dispositif qui permet d'avoir une connexion wifi plus rapide dans les avions. Il sera installé sur les appareils court et moyens courriers des compagnies British Airways, Aer Lingus, Iberia et Vueling.Les deux partenaires ont obtenu le feu vert de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (Arcep) pour utiliser de stations terrestres en France, indiquent dans un communiqué qu'ilsLe projet prévoit l'installation de 300 stations - permettant d’augmenter la capacité du satellite Inmarsat S-Band - à travers l'Union Européenne, en Suisse et en Norvège.Philip Balaam, président d’Inmarsat Aviation a expliqué queajoutant ensuite "Par ailleurs, le spécialiste de la télécommunication a noué un accord avec Airbus afin de faciliter la mise en place du système dans les avions de la famille A320.