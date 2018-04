Le nouvel aéroport d’Istanbul aura des chambres capsules

Le nouvel aéroport d'Istanbul ouvrira ses portes le 29 octobre prochain . La plate-forme, qui comptera six pistes et trois terminaux, abritera également un établissement Yotel. La première adresse turque de la chaîne de chambres capsules disposera d'un accès côté piste (102 chambres) et côté ville (349 chambres).Les deux parties du nouvel hôtel comprendront des espaces publics, y compris le concept exclusif de Club Lounge de la marque doté de zones marchandes, de travail et de détente, de centres de bien-être et d'atriums vitrés. La zone côté ville comprendra un restaurant, un bar et une salle de sport ouverte 24 h/24 et 7 j/7. L'établissement offrira également des espaces de réunion flexibles - dotés de la technologie sans fil - pouvant accueillir aussi bien des petits que des grands groupes.