Le 3ème aéroport d’Istanbul confirmé pour octobre

Le ministre turc des Transports, Ahmed Arslan, a confirmé que les avions pourraient se poser sur le nouvel aéroport d'Istanbul à partir du 29 octobre prochain. Il a précisé que 80% des travaux de cette installation - appelée à devenir l'une des plus grandes plates-formes du monde - avaient été réalisés.La date d'ouverture qui correspond à la fête nationale de la Turquie, avait déjà été évoquée en juillet dernier. A la fin de la première phase des travaux, l'aéroport pourra gérer 90 millions de voyageurs par an et disposera de 3 pistes. En outre, il pourra accueillir 114 avions dans ses parkings tandis que sa configuration permettra à 2 appareils de se poser en même temps.