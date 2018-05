Le nouvel aéroport de Beijing ouvrira le 1er octobre 2019

L'avancée des travaux du nouvel aéroport de Beijing permet aux autorités chinoises de donner une date précise d'ouverture. La plate-forme sera mise en service le 1er octobre 2019. La Commission municipale du logement et du développement urbain et rural de la capitale chinoise a précisé que tous les projets d’ingénierie de l'installation seront finalisés d’ici juin 2019. Les équipements seront ensuite testés pendant les trois suivants.Située à 46 km au sud du centre de Beijing (et à seulement 67 km de l'aéroport international actuel), le nouvel aéroport a pour objectif d'absorber la hausse de trafic attendue sur la destination. L'installation a été conçue pour accueillir 72 millions de passagers et traiter 2 millions de tonnes de marchandises. Il disposera pour cela d'un terminal de 700 000m² et quatre pistes.Les compagnies China Southern Airlines, China Eastern Airlines et Capital Airlines ont déjà indiqué qu'elles s'implanteraient sur la plate-forme. Par ailleurs, l'aéroport sera relié à la capitale chinoise grâce à une ligne ferroviaire.