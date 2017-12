Le futur aéroport de Pékin séduit les compagnies chinoises

Il n'entrera en activité qu'en 2019 mais le nouvel aéroport de Pékin, dans l'arrondissement de Daxing, enregistre dès maintenant la présence de China Eastern Airlines China Southern Airlines et Capital Airlines qui avaient déjà fait part de leur volonté de s'installer sur le nouvel aéroport de Beijing . Située à 46 km au sud du centre de la capitale chinoise ( et à seulement 67 km de l'aéroport international actuel), la nouvelle plate-forme est destinée à réduire la pression excessive qui pèse sur l'Aéroport international de la Capitale de Beijing, situé dans la banlieue nord-est. Le nouvel aéroport est conçu pour accueillir 72 millions de passagers et traiter 2 millions de tonnes de marchandises chaque année d'ici 2025. Il dispose de quatre pistes et desservira 620.000 vols par an.China Eastern Airlines va y investir 13,2 milliards de yuans (environ 2 milliards de dollars), pour construire au sein du nouvel aéroport une base qui abritera son centre d'entretien d'avions, ses services au sol, de traiteur et de traitement des marchandises, des bureaux et des logements pour les employés. La compagnie aérienne ambitionne de desservir 150 à 200 lignes aériennes à partir du nouvel aéroport, reliant les destinations internationales comme les Etats-Unis, l'Europe, l'Australie, ainsi que l'Asie du sud-est et du nord-est.China Southern Airlines projette d'y créer une base de 1,08 million de m² pour ses plus de 20.000 employés. La compagnie exploitera 250 avions dans le nouvel aéroport d'ici 2025.Les deux compagnies seront aussi rejointes par Capital Airlines . La filiale de Hainan Airlines débutera ses opérations sur Beijing Daxing International Airport en 2019 avec 50 appareils. Sa flotte devrait progressivement augmenter pour atteindre 150 avions d'ici 2025.