Le nouvel aéroport de Berlin planche déjà sur un second terminal

L'ouverture du Berlin Brandenburg Airport a été maintes fois repoussée depuis 2011 en raison de malfaçons et de dysfonctionnement... au point que certaines voix en Allemagne se sont élevées pour proposer de raser l'installation . Mais les propos sont loin d'être entendus par les gestionnaires de la future plate-forme, attendue désormais pour octobre 2020. Ils prévoient même de construire un deuxième Terminal avant l'ouverture.Le bâtiment prendrait place en face de la jetée nord du futur aéroport. D'une capacité de 6 millions de passagers annuels, il devrait être dédié aux compagnies low-cost. Les responsables assurent que la construction serait finalisée pour l'été 2020 et ainsi opérationnelle pour l'ouverture.Le nouveau Terminal permettrait à l'aéroport de gérer au total 28 millions de voyageurs par an et ainsi de gommer un des défauts reprochés au BER : sa faible capacité. En effet, des analyses laissent entendre que la capacité de la plate-forme ne sera pas suffisante pour faire face à la demande au vu de l'évolution du trafic aérien.Ce projet ne devrait pas alléger la facture du chantier qui nécessite déjà un milliard d'euros de plus que le budget prévisionnel.