Le nouvel aéroport de Daxing (Pékin) prépare son envol

Les premières compagnies investiront l'aéroport de Daxing - situé à 46 km au sud du centre de Beijing - à partir du 30 septembre 2019. Lors de la présentation du planning des déménagements, le régulateur chinois de l’aviation commerciale (CAAC) a précisé que les groupes China Southern Airlines et China Eastern Airlines, ainsi que Beijing Capital Airlines et China United Airlines intégreront le nouvel aéroport. Les installations s'étaleront jusqu'en 2021.Leurs concurrentes Air China, Hainan Airlines et Grand China Air ont décidé pour leur part de rester au sein du Beijing Capital International airport (BCIA).Le CAAC a indiqué que les deux plates-formes coordonneront leurs développements, tout en se faisant modérément concurrence. Ainsi, elles se positionneront toutes les deux en hub de transit international. Par contre, l'aéroport Beijing Capital International se concentrera sur la région Asie-Pacifique tandis que Daxing soutiendra le développement de la région Beijing-Tianjin-Hebei.Les compagnies aériennes étrangères ainsi que celles de Hong Kong et Macao auront la possibilité d'être présentes sur les deux plates-formes, si elles le souhaitent.Selon les prévisions des autorités chinoises, l'aéroport de Daxing pourra gérer 72 millions de passagers en 2025. De son côté, BCIA qui devrait accueillir 93,1 millions de voyageurs cette année, descendra dans 6 ans à un trafic annuel de 82 millions de personnes.