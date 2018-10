Le nouvel aéroport de Daxing (Pékin) prêt en juin 2019

La tradition veut que les livraisons d'aéroport soient toujours retardées mais Pékin veut faire mentir les traditions, semble t-il. Après avoir annoncé en mai dernier une ouverture de l'aéroport de Daxing en octobre 2019, les autorités ont invité le 26 octobre la presse à constater l'état des travaux et annoncé, dans la foulée, une ouverture de la plateforme à mi 2019.Le nouvel aéroport, situé à la limite entre Beijing et Langfang, dans la province du Hebei, sera le deuxième aéroport international de la capitale chinoise, situé à 46 km au Sud du centre de Pékin. Le futur pôle international fait actuellement l'objet de travaux de décoration intérieure et selon Zhang Xiaofeng, directeur adjoint du département construction du terminal, l'aéroport devrait ouvrir ses portes à la mi 2019.Le projet, qui a coûté 80 milliards de yuans (10,09 milliards d'euros) jouera un rôle de plaque tournante aéroportuaire pour le nord de la Chine. Avec quatre pistes et une zone de terminal de 700 000 mètres carrés, l'aéroport devrait, une fois achevé, disputer à l'aéroport d'Istanbul le titre de plus grand aéroport du monde. Il a été conçu pour accueillir 72 millions de passagers et traiter 2 millions de tonnes de marchandises. Les compagnies China Southern Airlines, China Eastern Airlines et Capital Airlines ont déjà indiqué qu'elles s'implanteraient sur la plate-forme.