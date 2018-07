Le nouvel avion d'affaires de Cessna volera l'an prochain

Cessna met en avant la largeur de la cabine de son turbopropulseur et sa modularité. L'avion pourra être livré sous différentes configurations, de l’avion d’affaires (avec six à neuf sièges) au cargo, en passant par un mélange des deux formules.



D’après Cessna, le programme du Denali se poursuit dans les temps. La première voilure devrait être achevée sous peu et la cellule du premier prototype devrait suivre, alors que le calendrier prévoit un premier vol début 2019.



Le Denali sera en mesure de croiser à 500km /heure et disposera d'une distance franchissable de 3000km à la vitesse de croisière maximale, avec un pilote et quatre passagers. Il pourra ainsi voler non-stop de Los Angeles à Chicago, de New York à Miami ou de Londres à Moscou.