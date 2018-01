Le portrait robot du passager de 2015/2016

Selon l'étude de la DGAC, le profil type d'un passager est un homme (53%) cadre supérieur (50%) de moins de 55 ans (80%) n'ayant pas d'enfant à charge (57%). Plus de la moitié des sondés sont de nationalité française, mais les résidents dans l'Union Européenne (hors France) constituent au moins 16% des voyageurs.Les aéroports français sont principalement fréquentés par des passagers Loisirs (49%). Toutefois, 28% des sondés prennent l'avion pour des motifs professionnels. Dans le détail, 25% sont partis pour assister à des réunions, rendez-vous, congrès ou conférences et 3% pour des raisons scolaires. A leur sujet, on apprend également dans ce rapport de 34 pages qu'au cours d'une année ils volent globalement plus que les vacanciers.Assez logiquement – au vu de la répartition Loisirs/Business - près de deux tiers des personnes interrogées ont acheté elles-mêmes leur billet. Comme dans l'étude précédente , le voyage a été payé par l'entreprise des passagers dans 21% des cas.Les voyageurs se montrent prévoyant en réservant leurs places en moyenne 53 jours avant le départ. 87% des billetsachetés sont des allers-retours et ils sont majoritairement non échangeables et/ou non remboursables. Les clients s'adressent directement à la compagnie (63%), principalement via son site internet (54%). Une agence de voyage a été contactée dans 28% des cas.La nature principalement "Loisirs" des déplacements ressort aussi dans l'analyse de la durée des séjours. Les passagers partent en moyenne pour 18 jours, avec une dépense moyenne de 901€ par séjour. 15% ont pris des options comme une franchise bagage, la présélection d’un siège, un siège spécial, un embarquement prioritaire, ou encore un repas à bord.Enfin, 30% des voyageurs sondés sont en correspondance dans l’aéroport. Toutefois, la DGAC remarque de grandes disparités entre les aéroports.De plus, 4 voyageurs sur 10 sont membre d'un programme de fidélité. Flying Blue, programme d'Air France KLM, est le plus populaire. 30% des sondés y sont inscrits. Toutefois, l'utilisation des miles semble rare. Uniquement 6% des billets ont été payés entièrement ou en partie avec des points de fidélité (6%).48% des sondés ont fait leur check-in en ligne (contre 44% dans l'édition précédente). 37% attendent de se présenter au comptoir du transporteur (43% auparavant). Par ailleurs dans 64% des cas, des bagages ont été enregistrés (68% dans l'étude 2014/2015).Les principaux modes d’accès à l’aéroport sont la voiture (43% dont 29% en mode dépose) et les transports en commun (23%). Les acheminements en train (TGV, intercités) représentent que 5% des réponses.L'étude complète est disponible sur ce lien