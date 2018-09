Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte





Le prix des billets d'avion a grimpé de 3,9% en août

Les entreprises ont dû ouvrir leur porte-monnaie en grand pour payer les billets d'avion de leurs voyageurs d'affaires au mois d’août. Selon l’indice des prix du transport aérien de passagers, les tarifs ont grimpé de 3,9% au départ de France. Cette hausse est très visible sur le segment des moyen-courriers (+7,5%).



A lire également France : l'international fait s'envoler les tarifs aériens en juillet

United va surtaxer certains sièges économiques

France : les prix des billets ont augmenté de 0,6% en juin

CWT traque les meilleurs prix pour les Travel Managers

France : les prix des billets d'avion ont grimpé de 1,9% en mai le réseau international (+5,4%), tandis que les prix des billets d’avion sur le réseau domestique sont stables. Toutefois, l'augmentation n’est que de 1,1% au cumul sur les 8 mois de l’année 2018 toutes destinations confondues.



Légère hausse pour le réseau intérieur

L’indice des prix du transport aérien de passagers explique "sur le réseau intérieur, l’opposition persiste entre le renchérissement des billets intra-métropolitains (+1,4%) et la baisse des prix vers l’outre-mer (-2,8%)".



Ainsi vers La Réunion, après 15 mois de baisse, les prix se sont stabilisés en août 2018 (par rapport à août 2017). Néanmoins, ils restent inférieurs de 1,9% aux tarifs pratiqués il y a deux ans. Les prix diminuent également vers les Antilles françaises. Par ailleurs, la Polynésie française qui a vu son offre s'étoffer avec



Au cumul depuis le début de l’année 2018, les prix des billets d’avion ont diminué de 0,6% sur l’ensemble du réseau intérieur au départ de métropole par rapport à la même période 2017.



Les prix des billets d'avion vers l'international flambent

Les prix ont une nouvelle fois flambé sur le réseau international. La hausse des tarifs dépasse le record du mois dernier avec +5,4% en août.



Les augmentations des prix des billets se sont intensifiées sur le réseau moyen-courrier (+7,5% en moyenne), notamment vers l’Espace Économique Européen (+9,0%), mais aussi vers l’Afrique du Nord – Levant (+5,9%) et vers les autres pays d’Europe (+3,6%). "Cette augmentation est portée par les transporteurs à bas-coûts, plus sensibles à la hausse du prix du pétrole" , explique le baromètre mensuel.



Au cumul depuis le début de l’année, les prix des billets se sont renchéris de 4,1% sur le segment moyen-courrier.



Le réseau long-courrier n’est pas en reste avec une hausse des prix de 3,3% en août. La plus forte augmentation est enregistrée sur le Moyen-Orient (+10,2%). La hausse est également significative vers l’Afrique (+5,4%), vers l’Asie-Pacifique (+4,3%) et vers l’Amérique du Nord (+3,3%).



Au cumul sur les 8 mois de l’année, les prix sont encore orientés en légère baisse sur le réseau long-courrier (-0,3%), mais ils augmentent de 1,6% sur l’ensemble du réseau international.



Des divergences dans les DOM

Au départ des départements d’outre-mer, les tarifs des billets ont chuté de 1,2% en août. Le plus fort rempli est observé en Martinique (-5,8% entre août 2017 et août 2018). En revanche, les prix stagnent depuis la Guadeloupe (-0,1%) et depuis La Réunion (+0,4%) toutes destinations confondues. Au départ de Guyane, les tarifs sont orientés à la hausse depuis juin 2017 (après de fortes baisses en 2016 et en 2014). Ils ont grimpé de 5,0% en août et de 5,6% sur les 8 mois de l’année. Les prix des billets d'avions se sont envolés au mois d’août. Le ciel français affiche une hausse des tarifs aérienne moyenne de 3,9%. Au départ de la métropole, les tarifs sont tirés vers le haut par, tandis que les prix des billets d’avion sur le réseau domestique sont stables. Toutefois, l'augmentation n’est que de 1,1% au cumul sur les 8 mois de l’année 2018 toutes destinations confondues.L’indice des prix du transport aérien de passagers expliqueAinsi vers La Réunion, après 15 mois de baisse, les prix se sont stabilisés en août 2018 (par rapport à août 2017). Néanmoins, ils restent inférieurs de 1,9% aux tarifs pratiqués il y a deux ans. Les prix diminuent également vers les Antilles françaises. Par ailleurs, la Polynésie française qui a vu son offre s'étoffer avec l'arrivée de French Bee en mai 2018, voit les prix baisser pour le 3e mois consécutif.Au cumul depuis le début de l’année 2018, les prix des billets d’avion ont diminué de 0,6% sur l’ensemble du réseau intérieur au départ de métropole par rapport à la même période 2017.Les prix ont une nouvelle fois flambé sur le réseau international. La hausse des tarifs dépasse le record du mois dernier avec +5,4% en août.Les augmentations des prix des billets se sont intensifiées sur le réseau moyen-courrier (+7,5% en moyenne), notamment vers l’Espace Économique Européen (+9,0%), mais aussi vers l’Afrique du Nord – Levant (+5,9%) et vers les autres pays d’Europe (+3,6%)., explique le baromètre mensuel.Au cumul depuis le début de l’année, les prix des billets se sont renchéris de 4,1% sur le segment moyen-courrier.Le réseau long-courrier n’est pas en reste avec une hausse des prix de 3,3% en août. La plus forte augmentation est enregistrée sur le Moyen-Orient (+10,2%). La hausse est également significative vers l’Afrique (+5,4%), vers l’Asie-Pacifique (+4,3%) et vers l’Amérique du Nord (+3,3%).Au cumul sur les 8 mois de l’année, les prix sont encore orientés en légère baisse sur le réseau long-courrier (-0,3%), mais ils augmentent de 1,6% sur l’ensemble du réseau international.Au départ des départements d’outre-mer, les tarifs des billets ont chuté de 1,2% en août. Le plus fort rempli est observé en Martinique (-5,8% entre août 2017 et août 2018). En revanche, les prix stagnent depuis la Guadeloupe (-0,1%) et depuis La Réunion (+0,4%) toutes destinations confondues. Au départ de Guyane, les tarifs sont orientés à la hausse depuis juin 2017 (après de fortes baisses en 2016 et en 2014). Ils ont grimpé de 5,0% en août et de 5,6% sur les 8 mois de l’année.