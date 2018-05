French Bee s'est posée à San Francisco puis Papeete

French Bee a lancé sa liaison entre Paris-Orly Sud et Papeete via San Francisco. L'Airbus A350-900, immatriculé F-HREV, a décollé vendredi 11 mai à 19h16 de l'aéroport d'Orly avec à son bord 327 passagers et un équipage de 3 pilotes et 12 hôtesses et stewards. L'avion a fait une escale à San Francisco International avant de remettre le cap vers Tahiti où il s'est posé vers 5 heures du matin le samedi 12 mai. Pour fêter son arrivée sur le Fenua, l'avion a reçu un baptême dans la grande tradition polynésienne.



French bee propose l'aller-simple à partir de 169 euros pour San Francisco et 509 euros pour Papeete.